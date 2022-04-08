انت الان تتابع خبر مخاوف المزارعين تتفاقم مع قلة الاطلاقات المائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتفاقم ُالمخاوفُ لدى المزارعين في محافظةِ النجف من تأثيرِ قلةِ الاطلاقاتِ المائية على الموسمِ الزراعي المقبل في ظل غلاءِ الاسمدةِ وتأخرِ تسلمِ مستحقاتِ الفلاحين المالية من قبلِ الحكومة.

غلاء الاسمدة وتأخر تسلم مستحقاتهم وقلة التجهيز بالطاقة الكهربائية أصبحت اقل مايهدد مزارعي النجف في ظل مخاوف اكبر من جفاف قد يضرب أراضيهم الزراعية لعدم وجود اطلاقات مائية للزراعة الموسمية وشحة الأمطار خلال الشتاء المنصرم.



مديريه الموارد المائية أكدت تلك المخاوف مطالبة دول الجوار بتقاسم عادل للمياه مع العراق في ما يطالب مختصون وزارة الزراعة بإيجاد بدائل سريعة.

وقد يسبب الجفاف ارتفاعا غير مسبوق لأسعار المحاصيل الزراعية وهجرة من الريف ستشكل عبئا مضافا على المواطن والدولة.

والى لحظة كتابة هذا التقرير لم تجد وزارة الزراعة بديلا عن الزراعة الموسمية فيما بدأت الأراضي المحيطة بمحافظة النجف بالتصحر.