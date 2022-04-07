السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عن عودة سفيرها إلى لبنان.

وعزت الخارجية السعودية ذلك في بيان، "استجابة لمناشدات القوى السياسية المعتدلة في لبنان".

وأعلنت السعودية في تشرين الاول 2021، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لديها خلال 48 ساعة، في تدهور للأزمة الدبلوماسية بعد تصريحات لوزير الاعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي الذي قال إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي".



