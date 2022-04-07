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روسيا تعلن حصيلة جديدة لعملياتها في أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إسقاط مروحيتين وتدمير 42 هدفا عسكريا في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: "دمر الطيران التكتيكي الروسي 42 موقعا عسكريا في أوكرانيا، شملت مركز قيادة، ومخازن ذخيرة ميدانية، ومنصتين لإطلاق الصواريخ و12 تجمعا عسكريا مؤلّلا".

وأضاف: "منذ بداية العملية العسكرية دمرت قواتنا 416 طائرة على اختلاف أنواعها، و220 راجمة صواريخ و3003 عربات بين دبابة ومدرعة أوكرانية".

وتابع: "منذ بداية العملية تم تدمير 125 طائرة، و95 مروحية، و416 طائرة بدون طيار، و3003 عربات بين دبابة ومدرعة، و220 راجمة صواريخ و869 مدفعا و1902 سيارة عسكرية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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