روسيا تعلن حصيلة جديدة لعملياتها في أوكرانيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: "دمر الطيران التكتيكي الروسي 42 موقعا عسكريا في أوكرانيا، شملت مركز قيادة، ومخازن ذخيرة ميدانية، ومنصتين لإطلاق الصواريخ و12 تجمعا عسكريا مؤلّلا".وأضاف: "منذ بداية العملية العسكرية دمرت قواتنا 416 طائرة على اختلاف أنواعها، و220 راجمة صواريخ و3003 عربات بين دبابة ومدرعة أوكرانية".

وتابع: "منذ بداية العملية تم تدمير 125 طائرة، و95 مروحية، و416 طائرة بدون طيار، و3003 عربات بين دبابة ومدرعة، و220 راجمة صواريخ و869 مدفعا و1902 سيارة عسكرية".