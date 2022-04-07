مبادرة حل الانسداد السياسي وعودة نشاط داعش في نشرة السومرية

= داعش يختطف خمسة رعاة اغنام جنوب كركوك.. والكاظمي يشدد على محاربة الارهاب من جذوره.

= صدور أمر قبض بحق مدير عام مصرف الرافدين الأسبق.. ومحكمة التمييز تقرر الافراج عن رافع العيساوي.

= من طبيب اسنان الى أفضل مدوّن طعام في العالم.. انطوني رحيل يتجول في بغداد وينبهر بالاكلات العراقية.

