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مبادرة حل الانسداد السياسي وعودة نشاط داعش في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = تشكيل لجنة خماسية لاطلاق مبادرة حل الانسداد السياسي.. وقوى الاطار تحرص على تحقيق الكتلة الاكبر.
= داعش يختطف خمسة رعاة اغنام جنوب كركوك.. والكاظمي يشدد على محاربة الارهاب من جذوره.

= صدور أمر قبض بحق مدير عام مصرف الرافدين الأسبق.. ومحكمة التمييز تقرر الافراج عن رافع العيساوي.

= من طبيب اسنان الى أفضل مدوّن طعام في العالم.. انطوني رحيل يتجول في بغداد وينبهر بالاكلات العراقية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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