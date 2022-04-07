ارتفاع بالوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المختبرات الصحية سجلت اليوم 274 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثلت 684 حالة جديدة للشفاء".

وأضاف البيان، أنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدة بكورونا في العراق".



وسجل العراق أمس الاربعاء، 289 إصابة بجائحة كورونا، مقابل حالة وفاة واحدة.