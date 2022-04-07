الزاملي يتعهد بنقلة خدماتية كبيرة في مدينة الصدر - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الخميس، جولة ميدانية للإطلاع والوقوف على مشاريع إعمار مناطق مدينة الصدر، شملت الحميدية والدسيم ببغداد.



وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الأخير أشرف على افتتاح شارع رئيسي يربط نهاية مدينة الصدر من جهة قطاع ٧٣ بمنطقة الحميدية مع حي الكوفة، والذي من شأنه المساعدة في تخفيف شدة الازدحامات التي تعاني منها المدينة وتوفير خدمات افضل لسكانها".



وأوضح البيان، أن "الزاملي استمع الى مشاكل عدد من المواطنين وهمومهم، حيث تعهد للأهالي بمتابعته المباشرة مع الجهات المعنية ، فضلًا عن التأكيد باستكمال مراحل تطوير مشاريع البنى التحتية لمدينة الصدر، والعمل على احداث نقلة خدماتية كبيرة لهذه المدينة التي عانت من الحرمان طوال عقود من الزمن ، مشددًا على ضرورة تعاون جميع الجهات ذات العلاقة للإسراع في انجاز كل المشاريع الخدمية في قطاعات المدينة الكريمة".

