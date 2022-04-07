انت الان تتابع خبر من هو مصمّم كأس العراق الجديد؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كأس غير تقليدي صمّمه البحراني على كرة قدم تحتها 18 ورقة وغصن وجذر تمثّل محافظات العراق كلّها.

لكنّ لون الكأس لم يحسم بعد مع ترجيح اعتماد أحد اللونين الذهبي أو الفضي. كذلك، هناك بعض التعديلات على العمل سيكشف عنها يوم التتويج.

ومن المتوقّع أن تحصل الأندية على نسخة طبق الأصل من الكأس على أن تبقى الأصلية في مركز اتحاد الكرة.

وللاتحاد مكانة خاصّة في قلب البحراني إذ يؤكد في تصريحاته دعمه الكبير له ولفنّه.

وشكر لجمهور كرة القدم ثقته به وبفنّه مؤكدًا أن هذا الجمهور هو من صمّم الكأس، فهو لم يكن سوى يد لهم على حدّ تعبيره.