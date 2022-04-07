الرافدين يعلن توزيع منحة غلاء المعيشة لهذه الفئة

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن توزيع منحة غلاء المعيشة الى المستفيدين من راتب المعين المتفرغ.



وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم صرف منحة غلاء المعيشة البالغة ١٠٠ الف دينار الى المستفيدين من راتب المعين المتفرغ التابعة الى هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل".



ودعا البيان "المشمولين الى مراجعة منافذ توزيع الصرف المتواجدة في بغداد والمحافظات لاستلام المنحة".

