روسيا: أوكرانيا تقدمت باتفاق سلام جديد هذه مضامينه

وقال لافروف: إن مسودة الاتفاق الجديدة التي طرحتها كييف أمس تعكس تراجع الجانب الأوكراني عن البنود التي تم تنسيقها بين الطرفين في اجتماع استضافته اسطنبول التركية الأسبوع الماضي.

وأوضح، أن الوثيقة الأوكرانية الجديدة لا تتضمن تأكيدا على أن الضمانات الأمنية التي ستتلقاها أوكرانيا من مجموعة من الدول لن تشمل شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل.



وأشار إلى أن الوثيقة الأوكرانية الجديدة تقترح طرح مسألتي القرم ودونباس على النقاش بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشددا على أن هذا المقترح غير مقبول بالنسبة لموسكو.