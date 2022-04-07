انت الان تتابع خبر روسيا: أوكرانيا تقدمت باتفاق سلام جديد هذه مضامينه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تقدمت بمشروع اتفاق جديد مع موسكو، مشيرا إلى أن كييف في هذه الوثيقة تخلت عن بعض اقتراحاتها السابقة المطروحة على طاولة التفاوض.
وقال لافروف: إن مسودة الاتفاق الجديدة التي طرحتها كييف أمس تعكس تراجع الجانب الأوكراني عن البنود التي تم تنسيقها بين الطرفين في اجتماع استضافته اسطنبول التركية الأسبوع الماضي.
وأوضح، أن الوثيقة الأوكرانية الجديدة لا تتضمن تأكيدا على أن الضمانات الأمنية التي ستتلقاها أوكرانيا من مجموعة من الدول لن تشمل شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل.
وأشار إلى أن الوثيقة الأوكرانية الجديدة تقترح طرح مسألتي القرم ودونباس على النقاش بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشددا على أن هذا المقترح غير مقبول بالنسبة لموسكو.
وأوضح، أن الوثيقة الأوكرانية الجديدة لا تتضمن تأكيدا على أن الضمانات الأمنية التي ستتلقاها أوكرانيا من مجموعة من الدول لن تشمل شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل.
وأشار إلى أن الوثيقة الأوكرانية الجديدة تقترح طرح مسألتي القرم ودونباس على النقاش بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشددا على أن هذا المقترح غير مقبول بالنسبة لموسكو.