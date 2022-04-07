مصرف حكومي يقرر قبول كفالة منتسبي الأجهزة الأمنية

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، قبول كفالة كفالة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها.



وذكر إعلام المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المصرف أصدر تعليماته لقبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها (ضباط ومراتب) الموطنة رواتبهم لدى المصرف".



وأضاف البيان، أن "من بين التعليمات ان يغطي (50%) من صافي الراتب تسديد القسط والفائدة الشهري وفي حالة عدم الكفاية يمكن تقديم اكثر من كفيل".