انت الان تتابع خبر العراق في فراغ دستوري... ماذا تتوقّع بعض الأطراف؟‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد ثلاث محاولات فاشلة.. العراق يعيش حالة من الفراغ الدستوري.

مهلة غير دستورية باعتراف رئيس مجلس القضاء الاعلى.. فراغ بدأ العراق يعيشه بدءا منذ السادس من الشهر الجاري..عقب انقضاء المدة التي انتهى معها التصويت على رئيس الجمهورية.



وتتوقع اطراف مراقبة انتهاء الازمة قبيل انتهاء مبادرة الصدر..وان الامر سيحل بتوافق الاقطاب المتنازعة على المنصبين الرئيسين.