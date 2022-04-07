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العراق في فراغ دستوري... ماذا تتوقّع بعض الأطراف؟‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - بعد ثلاث محاولات فاشلة.. العراق يعيش حالة من الفراغ الدستوري.

مهلة غير دستورية باعتراف رئيس مجلس القضاء الاعلى.. فراغ بدأ العراق يعيشه بدءا منذ السادس من الشهر الجاري..عقب انقضاء المدة التي انتهى معها التصويت على رئيس الجمهورية.


وتتوقع اطراف مراقبة انتهاء الازمة قبيل انتهاء مبادرة الصدر..وان الامر سيحل بتوافق الاقطاب المتنازعة على المنصبين الرئيسين.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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