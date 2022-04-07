الاستخبارات تعلن اعتقال 'متهم بارز' في ميسان

وقالت الوكالة في بيان، إنه "استكمالا للعملية التي اطاحت بأبرز تجار المخدرات والمطلوب ايضا بقضايا اخرى تخص الامن في محافظة ميسان المجرم حسن طراد".

وأضافت "من خلال الاعترافات القانونية للمتهم تم القاء القبض على احد افراد عصابته والمشترك معه بعدة عمليات خاصة بحوادث الاعتداءات على المواطنين وابتزاز الشركات واستهدافها بالعبوات الناسفة"، مشيرة الى أن "عملية القاء القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة (٤/ارهاب) وتشكيل فريق عمل مختص من قبل مفارز وكالة الاستخبارات بمحافظة ميسان".

