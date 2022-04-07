أمانة بغداد تعلن عن قطع جزئي لطريق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن قطع جزئي لطريق قناة الجيش اليوم.

وقالت الامانة في بيان، إنها "تنوه الى قطع جزئي لطريق قناة الجيش بالتنسيق مع مديرية المرور العامة الخميس من الساعة السابعة صباحاً الى السابعة مساءً لاكمال اعمال اكساء اسفلت طبقة سطحية للمقطع الاخير قرب الكلية العسكرية وقرب مدخل الزعفرانية".

واشارت الى أن "هناك قطعا جزئيا ايضاً صباح يوم الجمعة لطريق قناة الجيش بالتنسيق مع مديرية المرور العامة لاكمال اعمال الاكساء للمقطع الممتد من مدخل مدينة بغداد الجنوبي باتجاه المشتل بالقرب من محطة وقود الجبهة"، مؤكدة أن "هذه الاعمال لصيانة الطريق وضمان انسيابية حركة السير والمرور وهي جزء من حملة الاكساء الكبرى ضمن مشروع نهضة بغداد بتوجيه من امين بغداد المعمار علاء معن".