نائب يكشف مطلب 'الإطار التنسيقي' ويعلق على التدخل الإيراني

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الأربعاء، أن التدخل الإيراني في العراق هو إيجابي، فيما أكد أن مطلب الإطار التنسيقي تشكيل الكتلة الأكبر مطلب دستوري.



وقال الحمامي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "هناك سوء فهم ولا يوجد تمسك بالسلطة من قبل المالكي"، معتبراً أن "مطلب الإطار التنسيقي تشكيل الكتلة الأكبر مطلب دستوري وقانوني للحفاظ على استحقاق المكون الشيعي".

وأعرب الحمامي عن اعتقاده أن "الحكومة إذا كان فيها التيار الصدري تكون قوية"، مشدداً بالقول "لدينا مخاوف على حقوق المكون".

ولفت الحمامي الى أن "المشروع الثلاثي تقوده المخابرات البريطانية والأمريكية وتركيا وقطر والإمارات"، معتبراً أن "التدخل الإيراني في العراق ايجابي ويحافظ على وحدة البلد وشراكة الفرقاء السياسيين".