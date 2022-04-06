انت الان تتابع خبر بايدن: الجيش الأوكراني يقاتل بنجاح لهذا السبب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الرئيس الامريكي جو بايدن، الأربعاء، أن الجيش الأوكراني يقاتل بنجاح لأن الولايات المتحدة دربته وقدمت لهم الأسلحة.
وقال بايدن في تصريحات صحافية، "سنواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة للدفاع عن نفسها مثل مسيرات متطورة وصواريخ جافلين وغيرها".
وأضاف الرئيس الامريكي "سنفرض عقوبات اقتصادية أكثر على روسيا وسنزيد من عزلتها".
وأضاف الرئيس الامريكي "سنفرض عقوبات اقتصادية أكثر على روسيا وسنزيد من عزلتها".