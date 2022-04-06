انت الان تتابع خبر بايدن: الجيش الأوكراني يقاتل بنجاح لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الرئيس الامريكي جو بايدن، الأربعاء، أن الجيش الأوكراني يقاتل بنجاح لأن الولايات المتحدة دربته وقدمت لهم الأسلحة.

