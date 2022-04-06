واشنطن تعلن إحباط هجوم إلكتروني 'قادم من روسيا'

وجاء بيان وزارة العدل الأمريكية بعد يوم من إعلان واشنطن فرض عقوبات على "سوق سرية" تعمل في الشبكة المظلمة "دارك نت"، فضلا عن منصة لتبادل العملات الرقمية تزعم بصلاتهما بروسيا.

ويتعلق الأمر بسوق Hydra الذي قالت الوزارة إنه "أكبر وأبرز سوق للشبكات المظلمة في العالم"، وزعمت بأن مقره روسيا، مضيفة أنه "تم تعزيز هذا الإجراء من خلال التعاون الدولي مع الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية، التي أغلقت اليوم خوادم Hydra في ألمانيا وصادرت ما قيمته 25 مليون دولار من البيتكوين".



كما شملت العقوبات برنامج Garantex، الذي قالت الوزارة إنه منصة تبادل العملات الافتراضية "تتيح استخدام برمجيات الابتزاز".