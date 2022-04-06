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كلوب يوضح موقف ليفربول من صفقة هالاند

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-06 | 18:36

كلوب يوضح موقف ليفربول من صفقة هالاند

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اعلن المدير الفني لفريق ليفربول الألماني يورجن كلوب، اليوم الاربعاء، عن موقف فريقه من ضم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال الفترة المقبلة.
وقال كلوب خلال تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لن ندخل في هذا المزاد، الأسعار التي تُقال عن تلك الصفقة مجنونة للغاية، لن يكون لدينا علاقة من قريب أو بعيد بهذه المفاوضات".

واضاف: "لا توجد فرصة لنا للتعاقد مع هالاند، لا أريد أن أفعل أي شيء من أجلها، لأكون صريحًا ما يحدث مجرد مزحة".


من جهة اخرى اكد كلوب: "إذا فزنا على مانشستر سيتي، وهي مواجهة صعبة للغاية، أعتقد أنه لن يفكر أي شخص في أن الأمور قد حسمت، نظرا لإمكانات المنافس".

وتابع: "نلعب أمام أفضل فريق في العالم لكننا سنحاول على كل حال".

وأشار كلوب الى ان "الجميع يدرك أهمية المواجهة التالية ولكن بعد المباراة ستكون هناك مباراة أخرى في مسابقة أخرى".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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