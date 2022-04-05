الصيادي يكشف: 7 مليارات دولار تضيع من المنافذ الحدودية

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب السابق كاظم الصيادي، الثلاثاء، عن ضياع 7 مليارات دولار من المنافذ الحدودية، فيما لفت الى أن عائدات النفط في كردستان تبلغ 9 مليارات دولار.



وقال الصيادي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "لا توجد لدينا زعامات سياسية"، معتبراً أن "الواقع السياسي العراقي هو مخجل في عدم الوصول حتى الآن الى آلية".

الى ذلك، كشف الصيادي أن "7 مليارات دولار تضيع من المنافذ الحدودية"، مشيراً الى أن "الفساد في المنافذ الحدودية هو حزبي".

كما كشف الصيادي أن "750 مليون دولار مودعة في المصارف اللبنانية"، معتبراً أن "هناك سكوتاً على سرقة النفط من قبل حكومة أربيل، وعائدات النفط في كردستان تبلغ 9 مليارات دولار سنويا".