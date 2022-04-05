اعتقال 35 أجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة في بغداد (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باعتقال 35 أجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد وصول معلومات تفيد عن تواجد عدد من الاجانب الذين أتوا الى العراق لغرض العمل وانتهاء صلاحية بقائهم حيث أن تواجدهم أصبح مخالفاً للقانون خرجت قوة بإشراف اللواء قائد فرقة المشاة الحادية عشر للقاء القبض على هولاء الاجانب في منطقة السريدات شمالي بغداد".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض على 35 أجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة".