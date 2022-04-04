نائب يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال شمالي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلن النائب محمد فاضل الدليمي، اليوم الاثنين، عن تعرضه لمحاولة اغتيال في منطقة الراشدية بمحافظة بغداد.



وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، انه "وخلال حضورنا مع ثلاثة نواب اخرين في منطقة الراشدية لحضور افتتاح بطولة رمضانية لكرة القدم، تعرضنا الى اطلاق نار مباشر من قبل أحد الأشخاص المعرفين من قبلنا من بيت الفياض بعد مشاهدته بشكل مباشر وهو يطلق النار"، مبينا ان "الاستهداف حصل بالقرب من مركز شرطة الراشدية".



وأضاف الدليمي وهو نائب عن تحالف السيادة "لا نعلم سبب العداء او الاستهداف لنا"، مشيراً الى أنه "حاليا في مركز للشرطة لرفع دعوى على الشخص الذي استهدفنا".