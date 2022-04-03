'الجيل الجديد' حول الأزمة السياسية: لسنا جزءاً من التعطيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبرت رئيس كتلة الجيل الجديد النائب سروة عبد الواحد، الأحد، أن الكتلة ليست جزءاً من التعطيل، فيما أشارت الى أن المصافي في إقليم كردستان "حزبية".



وقالت عبد الواحد خلال حديثها لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الجيل الجديد لديه تحالف مع امتداد ومن اجل الشعب"، مشددة بالقول "لسنا جزءاً من التعطيل".

وأضافت أن "الجيل الجديد كان اتفاقه مع التيار الصدري والسيادة وكنا نرغب بضغطهم على الحزب الديمقراطي الكردستاني ولم يحدث هذا".

وبشأن ارتفاع أسعار الوقود في كردستان، قالت عبد الواحد، إن "المصافي في كردستان حزبية وهناك معلومات بأن الأحزاب الثلاثة في كردستان أوقفوا الرواتب".