في نشرة السومرية.. ملف الحكومة والتحديات الإقليمية وجدل 'الأمن الغذائي'

= الكتلة الصدرية ترفض المشاركة في حكومة توافقية.. والكشف عن حراك سياسي لافشال مقترح الاغلبية.

= استمرار الجدل حول قانون الامن الغذائي.. ودعوات لعدم جعل المشروع بديلاً عن مفردات التموينية.

= عزل حارس مدرسة حولها لمخزن مشروبات كحولية في بابل.. والكاظمي يعد الفساد ملاحقا لسقوط الأنظمة الدكتاتورية.