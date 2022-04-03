انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. ملف الحكومة والتحديات الإقليمية وجدل 'الأمن الغذائي' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = رئيس الجمهورية يدعو للتغلب على التحديات الإقليمية.. ويؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وطهران.
= الكتلة الصدرية ترفض المشاركة في حكومة توافقية.. والكشف عن حراك سياسي لافشال مقترح الاغلبية.
= استمرار الجدل حول قانون الامن الغذائي.. ودعوات لعدم جعل المشروع بديلاً عن مفردات التموينية.
= عزل حارس مدرسة حولها لمخزن مشروبات كحولية في بابل.. والكاظمي يعد الفساد ملاحقا لسقوط الأنظمة الدكتاتورية.