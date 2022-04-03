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العامري: الإطار لم ولن يتخلى عن الكتلة الأكبر

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بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأحد، أن الإطار التنسيقي لم ولن يتخلى عن تشكيل الكتلة الاكبر.
وقال مكتب العامري في بيان ود لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل السفير الالماني لدى العراق مارتينيز ييغار، حيث أكد له أن الاطار الشيعي لم ولن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر لضمان حق المكون الشيعي".

وأشار العامري إلى أنه "يجب ان يتحقق الاستقرار السياسي لان ذلك ينتج حكومة قوية ومستقرة تكون قادرة على حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين".

من جانبه، أكد ييغار، أن "المانيا لن تتدخل في العراق كما كان نهجها في السابق وستتعامل مع أي حكومة يشكلها العراقيون، وسيادة العراق مهمة لنا".

واثنى العامري، على "دور الحكومة الالمانية في دعمها للعراق واحترام سيادته ، كما شدد على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الالمانية لاسيما في مجال الطاقة الكهربائية".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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