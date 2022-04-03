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صلاح يقترب من تمديد عقده مع ليفربول

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-03 | 14:24

صلاح يقترب من تمديد عقده مع ليفربول

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الاحد، أن المصري محمد صلاح يقترب من تمديد عقده والذي سيبقيه الى نهاية مسيرتة الكروية مع نادي ليفربول.‏
وذكرت شبكة سكاي سبورتس انه "من المقرر أن يوقع محمد صلاح على عقد جديد مع ليفربول من شأنه أن يبقيه في النادي حتى نهاية مسيرته بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ".

وفي سياق متصل أكد الصحفي جون ريتشاردسون من الديلي ستار أن "محمد صلاح وافق على تجديد عقده مع ليفربول، وذلك بعقدٍ سيبقيهِ في النادي الانجليزي حتى نهاية مسيرته الكروية وبمرتب يُقدر بـ 400,000 استرليني أسبوعيا".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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