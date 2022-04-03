المرور تحذر أصحاب المركبات: سنحيل هؤلاء إلى المحاكم

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، تحذيراً إلى أصحاب المركبات.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حسب امر مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، ستقوم مفارز المرور في جانبي الكرخ والرصافة وجميع المحافظات برصد المخالفات ومنها تحريف أرقام المركبات واعتبارها موقفاً جنائياً يحال مرتكبه إلى المحاكم المختصة".



وأشارت إلى أنه "سيتم رصد مخالفة الخصوصي بعمل أجرة وكذلك الدراجات النارية التي تحمل اكثر من شخص وبقية المخالفات الأخرى حسب قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ والبيانات".