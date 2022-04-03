الجنابي يطالب رئيس الوزراء بتدقيق موازنة قيادة الشرطة الاتحادية

وقال الجنابي في حديث لـ الخليج 365، إنه "وجه طلباً إلى الكاظمي من أجل تدقيق موازنة قيادة الشرطة الاتحادية".

ويأتي ذلك، تزامناً مع زيارة الكاظمي إلى مقر وزارة الداخلية، وعقده اجتماعاً مع وزير الداخلية عثمان الغانمي، والقيادات الأمنية بالوزارة.



وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، بوقت سابق من اليوم، أن "الكاظمي عقد اجتماعاً في مقر وزارة الداخلية، وقال إن هناك ابواب للفساد في اغلب المؤسسات العراقية، وهي ظاهرة ملاحقة لسقوط الأنظمة الدكتاتورية لكن هذا يستمر لمرحلة معينة، ونحن ما زلنا نعاني منها حتى في بعض حلقات وزارة الداخلية".