انت الان تتابع خبر الرئيس الإيراني: نرحب بإقامة حكومة قوية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "رئيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي برهم صالح، وشدد على ضرورة التعاون الفعال بين البلدين لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، والسعي من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما یصب في مصلحة الشعبین".ونقلت وسائل الإعلام عن رئيسي قوله، إن "جمهورية إيران الإسلامية تدعم وحدة العراق واستقلاله وأمنه وتعزيز مكانة هذا البلد الإقليمية والدولية".

وأضاف رئيسي: "نعتبر أن أدنى حالة من انعدام الأمن في العراق تضر بالمنطقة بأسرها، لذلك نرحب بتحقيق مصالح الشعب العراقي وإقامة حكومة قوية في هذا البلد".

وتابع أن "طهران وبغداد ليست لدیهما مجرد علاقات جوار، بل تربطهما علاقة أخوة وقرابة"، مضيفاً: "لقد تم اتخاذ خطوات جيدة لتنمية وتعميق العلاقات بين البلدين".



وأكمل: "نحن مصممون على تعزیز مستوى العلاقات بين البلدين بشكل عام، ويجب تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية بين طهران وبغداد مما سيؤدي إلى علاقات وثيقة على المستوى الدولي"، مؤكداً "ضرورة بذل الجهود لإحلال الأمن والسلام في المنطقة دون تدخل الأجانب".

ووفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية، فإن صالح "هنأ رئيسي بحلول شهر رمضان وأكد ضرورة التعاون المشترك بين البلدين لتجاوز التحديات الإقليمية".

وقال صالح، إن "إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة أمر مهم للغاية وفي هذا الصدد نأمل في الدور النشط لجمهورية إيران الإسلامية".

وأشار إلى أن "طهران وبغداد لديهما العديد من الأهداف المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن خلال تعزيز مستوى التعاون والتنسيق يمكننا اتخاذ خطوات مفيدة وفعالة لضمان مصالح شعوب البلدین والمنطقة"، مشيراً إلى أن "إن القدرات الاقتصادية للبلدين يمكن أن تخدم مصالح شعبیهما".

