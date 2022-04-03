الإطار التنسيقي يتحدث عن مبادرة شاملة.. هذا ما تضمنته

بغداد - ياسين صفوان - اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن راضي الشمري، اليوم الاحد، ان الاطار التنسيقي يعمل جاهدا لاعداد مبادرة شاملة تضم حلول مختلفة ومرنة لجميع المتعلقات السياسية.

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، إن "الإطار التنسيقي يعمل جاهدا لاعداد مبادرة شاملة تضمنت حلول مختلفة ومرنة لجميع المتعلقات السياسية بألية شمولية بين جميع الاطراف المختلفة سواء داخل البيت الشيعي او الكردي بعد استكمال القوى السنية لاستحقاقها الرئاسي دون مشاكل خصوصا ان لدينا مواعيد دستورية مطالبين بالعمل خلالها بما يخدم الشعب العراقي".



واضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان "الاطار لديه موقف ورأي متمسك به ويعمل عليه والمتضمن دخول القوى الشيعية موحدة الى الحكومة وان يتم تشكيل الكتلة الأكبر من القوى الشيعية جميعا دون استثناء لضمان حماية حقوق المكون الانتخابية وتسمح بتمرير رئيس الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة وتمرير الموازنة بكل سلاسة".

ولفت الى ان "الحل الشامل والمناسب يكمن في الية حصول الاتفاق الشيعي الشيعي وتشكيل الكتلة الاكبر الشيعية ضمن ما هو متعارف عليه في جميع مراحل العملية السياسية".



وتابع الشمري ان "الاطار التنسيقي يحترم قرارات المحكمة الاتحادية في جميع المناسبات وكل ما تقرره فهو ملزم لنا ونعمل به وهو ماحصل في قضية الانتخابات ونتائجها وما تبعها من قرارات اخرى بالتالي كل ما يقره القانون فنحن ملتزمون به لأننا دولة قانون وائتلاف قانون وجميع قوى الإطار خاضعة ومحترمة للقانون".