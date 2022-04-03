ترامب يقترح غزو أفغانستان مرة أخرى

بغداد - ياسين صفوان - اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غزو افغانستان مرة أخرى، وذلك خلال تجمع جماهيري حاشد في مدينة ميشيغان، لدعم مرشحي الحزب الجمهوري.

وقال ترامب إن "القوات الامريكية تركت معدات عسكرية بمليارات الدولارات عندما قرر بايدن الانسحاب على عجل من افغانستان في اب/اغسطس الماضي، نحن نعيش في أخطر جيل في حياتنا، ولدينا رئيس ليس لديه فكرة عما يحدث ليس لديه فكرة عما يفعله وليس لديه أي فكرة عما يقوله".

وتحدث الرئيس السابق عن انجازاته خلال فترة رئاسته قائلا إنه "لم يُقتل شخصا واحدا خلال 18 شهرًا في أفغانستان اثناء توليه الرئاسة"، مشيدا بعلاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأضاف، "لديك الكثير من المواطنين الذين تحتجزهم طالبان في افغانستان. يبدو ان طالبان غير راضية كفاية بمبلغ 85 مليار دولار التي احتفظت بها ربما يتعين علينا الدخول هناك واستعادتها، أغبى شيء رأيته في حياتي حدث هناك، استولوا على أفضل المعدات العسكرية في العالم ، من نظارات الرؤية الليلية إلى 700 ألف بندقية آلية".

واعتبر ترامب أن "الانسحاب الأمريكي كان خطأ، وبايدن قدم أكبر قدر من الإذلال في التاريخ والآن تسبب ضعف بايدن في كارثة أوكرانيا"، مؤكدا أن "الاجتياح الروسي لأوكرانيا ما كان ليحدث لو كان هو الرئيس والقائد العام للقوات الأمريكية".

ولفتت المجلة الى ان "ترامب لم يعلن حتى الان إن كان سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة في 2024 ، لكنها اشارت الى انه يسافر من ولاية إلى أخرى كل أسبوع لمواصلة دعم قاعدة الحزب الجمهوري وتأييد المرشحين".