حقيقة مقتل حكم مباراة الجزائر والكاميرون

وكتب شوبير عبر حسابه في موقع "تويتر": "مصدر مسؤول بالاتحاد الإفريقي يؤكد أنه لا صحة على الإطلاق لمقتل بكاري غاساما، الحكم الغامبي، على يد مشجعين في باريس".

وكانت أنباء قد أشارت إلى مقتل الحكم الغامبي في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أيام من إدارته مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، والتي حسم من خلالها المنتخب الكاميروني التأهل بهدف قاتل في الدقيقة 124.



وأثارت قرارات غاساما في تلك المباراة سخط وغضب الجماهير الجزائرية، حيث ألغى هدفين لمنتخب الجزائر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس الماضي، تقدمه بطعن لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" ضد الحكم الغامبي، مضيفا أن "الاتحاد الجزائري مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونيا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تتضمن نزاهة وحيادية التحكيم".

