ليفربول يتجاوز واتفورد ويعادل رقماً استثنائياً لسيتي

وسجل ديوجو جوتا وفابينيو هدفين، رفعا من خلالهما رصيد ليفربول إلى 72 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يلعب مع بيرنلي ضمن الجولة ذاتها.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فقد فاز ليفربول بـ10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ثاني فريق في تاريخ البطولة يبلغ هذه السلسلة في 5 مناسبات منفصلة، إلى جانب مانشستر سيتي (5).



من ناحية ثانية، أوضحت الشبكة أن البرتغالي جوتا سجل 7 أهداف من أصل 23 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برأسه، ولم يسجل أي لاعب آخر المزيد من الأهداف الرأسية في المسابقة منذ ظهوره الأول مع الـ"ريدز".