اخبار العالم / اخبار العراق

الصدر يتبرأ من شخص 'حصل على مكاسب باسم التيار'

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر الصدر يتبرأ من شخص 'حصل على مكاسب باسم التيار' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، التبرؤ من المدعو "محمد عدنان فنجان البيضاني"، لاستغلاله اسم التيار من أجل الحصول على مكاسب شخصية.
وقال المكتب في بيان، إنه "بعد ثبوت أن المدعو ( محمد عدنان فنجان البيضاني ) قد استغل عنوان التيار الصدري زوراً وذلك من خلال الاتصال وإقامة علاقات مع شخصيات وجهات مختلف لغرض الحصول على مكاسب شخصية.. نعلن البراءة من كل ما ادعاءه باسم العنوان الشريف ونحتفظ بالحق الشرعي والقانوني لمحاسبته".
ExtImage-159880-1666405120.jpg
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا