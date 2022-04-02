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انت الان تتابع خبر الصدر يتبرأ من شخص 'حصل على مكاسب باسم التيار' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، التبرؤ من المدعو "محمد عدنان فنجان البيضاني"، لاستغلاله اسم التيار من أجل الحصول على مكاسب شخصية.
وقال المكتب في بيان، إنه "بعد ثبوت أن المدعو ( محمد عدنان فنجان البيضاني ) قد استغل عنوان التيار الصدري زوراً وذلك من خلال الاتصال وإقامة علاقات مع شخصيات وجهات مختلف لغرض الحصول على مكاسب شخصية.. نعلن البراءة من كل ما ادعاءه باسم العنوان الشريف ونحتفظ بالحق الشرعي والقانوني لمحاسبته".