الصدر يتبرأ من شخص 'حصل على مكاسب باسم التيار'

وقال المكتب في بيان، إنه "بعد ثبوت أن المدعو ( محمد عدنان فنجان البيضاني ) قد استغل عنوان التيار الصدري زوراً وذلك من خلال الاتصال وإقامة علاقات مع شخصيات وجهات مختلف لغرض الحصول على مكاسب شخصية.. نعلن البراءة من كل ما ادعاءه باسم العنوان الشريف ونحتفظ بالحق الشرعي والقانوني لمحاسبته".