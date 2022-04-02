ضبط حاويات تحوي مواد خطرة في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط (3) حاويات تحتوي مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بجهود ومتابعة ميدانية لكافة البضائع وبتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع مركز شرطة كمرك خور عبدالله في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي تمكنت مفارز هيئة المنافذ من ضبط ثلاثة حاويات واحدة تحتوي على مادة كيميائية خطرة ( الثنر ) وحاويتين تحتوي مادة (الكرانيت) جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".



وأشارت إلى "تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

