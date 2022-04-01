مدرب قطر: مجموعتنا صعبة وعلينا الاستعداد

وقال سانشيز، في تصريحات للإعلاميين، عقب إجراء قرعة المونديال، التي أوقعت العنابي في المجموعة الأولى مع هولندا والسنغال والإكوادور: "بالطبع المجموعة صعبة، لكن أعتقد أن أي منتخب سيكون صعبا، في ظل مشاركة افضل منتخبات العالم في المونديال".وأضاف: "علينا الاستعداد لهذه التحديات بشكل جيد جدا.. لقد لعبنا في قارات مختلفة ومنافسات متعددة، حنى نبلغ المستوى المطلوب للعب في بطولة بحجم كأس العالم، وأنا متأكد من أننا سنكون جاهزين لهذا التحدي في الوقت المناسب".

وأشاد المدرب الإسباني بحفل القرعة، قائلا: "كان احتفالا رائعا، وهذه مجرد بداية.. أعتقد أن البطولة المقبلة ستكون أفضل كأس عالم، والجماهير ستستمتع بالمنافسات وبكل شيء في المونديال".

