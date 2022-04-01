الحلبوسي: سنبقى نلاحق المجرمين والقتلة

بغداد - ياسين صفوان - توعد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بملاحقة المجرمين والقتلة.

وقال الحلبوسي في تغريدة على " تويتر" تابعتها الخليج 365،: "سنبقى نلاحق المجرمين والقتلة الذين غيبوا الابرياء في الرزازة والصقلاوية وجرف الصخر، ثم عادوا ليكرروا اجرامهم بتغييب وقتل واصابة الشباب المتظاهر الباحث عن الدولة والعدالة".



واضاف: "جرائمكم لن تغتفر ومصيركم المثول امام القانون محليا ودوليا، وتأكدوا انكم لن تفلتوا من عدالة الخالق".