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الحلبوسي: سنبقى نلاحق المجرمين والقتلة

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بغداد - ياسين صفوان - توعد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بملاحقة المجرمين والقتلة.
وقال الحلبوسي في تغريدة على " تويتر" تابعتها الخليج 365،: "سنبقى نلاحق المجرمين والقتلة الذين غيبوا الابرياء في الرزازة والصقلاوية وجرف الصخر، ثم عادوا ليكرروا اجرامهم بتغييب وقتل واصابة الشباب المتظاهر الباحث عن الدولة والعدالة".

واضاف: "جرائمكم لن تغتفر ومصيركم المثول امام القانون محليا ودوليا، وتأكدوا انكم لن تفلتوا من عدالة الخالق".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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