انت الان تتابع خبر مواجهات صعبة للعرب في مونديال قطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-01 | 18:55
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وضعت قرعة دور المجموعات في كأس العالم المقامة بقطر 2022/ المنتخبات العربية في مواجهات صعبة.
وتأهل حتى الآن 29 منتخبًا إلى مونديال قطر، لتتبقى فقط 3 مقاعد شاغرة ستحسم خلال الأشهر المقبلة.
المجموعة الاولى: قطر، الاكوادور، السنغال، هولندا المجموعة الثالثة: الارجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا
المجموعة الرابعة: فرنسا، الدنمارك، تونس، الفائز من مباراة الامارات واستراليا
الخامسة: اسبانيا، المانيا، اليابان، الفائز من الملحق القاري
السادسة: بلجيكا، كرواتيا، المغرب، كندا
السابعة: البرازيل، سويسرا، صربيا، الكاميرون
الثامنة: البرتغال، اوروغواي، كوريا الجنوبية، غانا
وفيما يلي المجموعات كاملة:
المجموعة الاولى: قطر، الاكوادور، السنغال، هولندا
المجموعة الثانية: انكلترا، إيران، الولايات المتحدة، المتأهل من الملحق الأوروبي
المجموعة الرابعة: فرنسا، الدنمارك، تونس، الفائز من مباراة الامارات واستراليا
الخامسة: اسبانيا، المانيا، اليابان، الفائز من الملحق القاري
السادسة: بلجيكا، كرواتيا، المغرب، كندا
السابعة: البرازيل، سويسرا، صربيا، الكاميرون
الثامنة: البرتغال، اوروغواي، كوريا الجنوبية، غانا
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