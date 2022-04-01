مواجهات صعبة للعرب في مونديال قطر

وتأهل حتى الآن 29 منتخبًا إلى مونديال قطر، لتتبقى فقط 3 مقاعد شاغرة ستحسم خلال الأشهر المقبلة.

وفيما يلي المجموعات كاملة:

المجموعة الاولى: قطر، الاكوادور، السنغال، هولندا

المجموعة الثانية: انكلترا، إيران، الولايات المتحدة، المتأهل من الملحق الأوروبي

