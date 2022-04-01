بحوزتهم 10 آلاف حبة.. الإطاحة بعصابة تتاجر بالمواد المخدرة في الفلوجة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوات الحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بعصابة تتاجر بالمواد المخدرة بالفلوجة بحوزتهم 10 آلاف حبة".

واضاف ان "إستخبارات عمليات شرق الأنبار وبالتعاون مع استخبارات وأمن اللواء الثاني التابعتين للحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بالعصابة حيث جاء ذلك بعد متابعة دقيقة استمرت خمسة ايام، وتم تسليمهم للجهات المختصة لتحويلهم إلى القضاء".

