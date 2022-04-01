واسط.. القبض على متهم قتل امرأة وأصاب 3 أفراد من أسرة واحدة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مكافحة إجرام واسط، ألقت القبض على متهم بجريمة قتل بعد أقل من ٢٤ ساعة من ارتكابه للجريمة".

وأضاف البيان، أن "الجريمة أدت الى وفاة إحدى النساء واصابة ثلاثة أشخاص من عائلتها ليتم التوصل الى هوية الجاني وضبط سلاح الجريمة الذي قام المتهم برميه في إحدى فتحات الصرف الصحي لغرض إخفاء معالم جريمته بدافع الانتقام".



وأشار البيان إلى أن "المتهم تم تصديق أقواله قضائيا بالاعتراف أمام السيد قاضي التحقيق وإحالته على المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق المادة 406 ق ع (القتل العمد)".