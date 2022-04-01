انت الان تتابع خبر مصر تحدد أول أيام شهر رمضان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن ظاهرة "محاق قمر رمضان"، حيث أشرق القمر مع الشمس صباح اليوم الجمعة، وسيغرب معها في ذلك اليوم، ولهذا فإن يوم غد السبت هو أول أيام رمضان.