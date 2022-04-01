القبض على إرهابيين اثنين حاولا الدخول إلى الأنبار

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365: "تاكيدا لمساعيها في ملاحقة فلول داعش الارهابي وبعمليتين منفصلتين نفذتا وفقاُ لمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت محاولة إرهابيين اثنين للدخول الى قضاء الفلوجة بالانبار".وأضاف البيان: "على ضوء ذلك وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 40 وقوة من الفوج، تم نصب كمين محكم لهما في سيطرة التحدي مدخل الفلوجة، والقاء القبض عليهما وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".

وأشار إلى أن "الإرهابيين جرى تسليمهما الى جهة الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهما".

