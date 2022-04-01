السيادة والديمقراطي الكردستاني يصدران بياناً مشتركاً بشأن موقف الصدر

بغداد - ياسين صفوان - أكد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة، تمسـكهما بتحالف "إنقاذ وطن" واستمرار الشراكة مع الكتلة الصدرية.

وجاء في البيان المشترك للسيادة والديمقراطي الكردستاني، الذي ورد للسومرية نيوز، "نثمـن موقـف الصـدر ومبادرتـه نـحـو الإسراع في تشكيل حكومـة قويـة تعمـل على معالجـة الملفـات المعقـدة التـي تواجـه الشـعب العراقـي، فاننا نؤكد تمسكنا بشراكتنا مع الكتلة الصدرية ولا يمكن ان تولد حكومة قوية من دون شراكتهم"، معلنين في الوقت نفسه تمسـكهما بـ"تحالف إنقاذ الوطن باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون".

واضاف البيان، "نؤكد حرصنا على "الحـوار الوطنـي البـنـاء مـع الجميـع بعيـدا عـن التدخلات الخارجيـة مـن أجـل الوصـول بالبـلاد إلـى بـر الأمـان، وكذلك على تفاهـم واتفاق البيـت الشيعي على تسمية مرشح الكتلـة الصدريـة لرئاسـة مجلـس الـوزراء وطـرح برنامـج ومنهـاج وزاري ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى الأساسية".

ويوم أمس، اعطى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ما وصفه "الثلث المعطل" فرصة للتفاوض مع الكتل الاخرى لتشكيل حكومة اغلبية من دون الكتلة الصدرية.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، "لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها انا اعطي (الثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة اغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، ومن اول يوم في شهر رمضان المبارك والى التاسع من شهر شوال المعظم".

ودعا الصدر الكتلة الصدرية الى "عدم التدخل بذلك لا ايجابا ولا سلبا"، مشدداً بالقول "بذلك فقد ابرأت ذمتي امام الجميع".