زيلينسكي بشأن الوضع في أوكرانيا: ما يزال صعباً

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الوضع في جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس ما يزال صعاً للغاية.

وسبق أن دعا زيلينسكي أمس الخميس بلجيكا إلى تسليم بلاده أسلحة للمساعدة في دحر القوات الروسية، لا سيما في ماريوبول، مشدداً على أن السلام أهم من التجارة مع روسيا.

وبدأت روسيا في (24 شباط 2022) عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.