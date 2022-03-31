السعودية تدرج 25 شخصاً وكياناً على لائحة العقوبات

وقالت رئاسة أمن الدولة في المملكة في بيان إنه "وفي إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في (وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، بتصنيف عدد (25) اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل "الحوثي" الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن".وحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أدرجت "أمن الدولة" 10 أشخاص بينهم سوريان، وثلاثة يمنيين، وهنديان ويوناني وصومالي وبريطاني، إضافة إلى 15 كيانا.

وقال البيان إنه استنادا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، "يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين".



وأشارت إلى أن الإجراءات النظامية ستتخذ بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات المدرجين.