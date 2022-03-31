انت الان تتابع خبر خلاف على الإرث يتسبب بضرب محامية وحلاقة شعر رأسها في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المنظمة في منشور على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أن "محامية عراقية تعرضت لجميع انواع العنف كحلاقة الشعر، والضرب المبرح ، بسبب خلاف على الإرث رغم انها قامت بالتنازل عن جميع ممتلكاتها من ارثها لاخوتها".وأضافت، أنه "ورغم تنازل المحامية عن إرثها لأخوتها، لكنها لم تسلم منهم وتعرضت يوم أمس إلى الضرب أيضا لأسباب مادية".

وأشارت المنظمة إلى أنه "تم انقاذ المحامية بعد تدخل الشرطة المجتمعية وحماية الأسرة".

