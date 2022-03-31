جو عام= خلية الاعلام تكشف عن حصيلة الارادة الصلبة , وعمليات ميسان تستعرض نتائج فرض القانون.

جو عام = شح المياه وارتفاع اسعار البذور يهددان ارزاق الفلاحين , وتحذيرات من كارثة غذائية.

= منصب الرئيس يبحث عن نصاب الثلثين , والبرلمان ينفي وجود تلاعب باعداد النواب الحاضرين.

انت الان تتابع خبر صراع الرئاسة وجدل الكتلة الأكبر ونتائج 'الإرادة الصلبة' في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية