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صراع الرئاسة وجدل الكتلة الأكبر ونتائج 'الإرادة الصلبة' في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الإطار يتهم التحالف الثلاثي بالتهميش والاقصاء , والكتلة الصدرية تهدد بالسلاح القانوني.
= منصب الرئيس يبحث عن نصاب الثلثين , والبرلمان ينفي وجود تلاعب باعداد النواب الحاضرين.

جو عام = شح المياه وارتفاع اسعار البذور يهددان ارزاق الفلاحين , وتحذيرات من كارثة غذائية.

جو عام= خلية الاعلام تكشف عن حصيلة الارادة الصلبة , وعمليات ميسان تستعرض نتائج فرض القانون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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