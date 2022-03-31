انت الان تتابع خبر صراع الرئاسة وجدل الكتلة الأكبر ونتائج 'الإرادة الصلبة' في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الإطار يتهم التحالف الثلاثي بالتهميش والاقصاء , والكتلة الصدرية تهدد بالسلاح القانوني.
= منصب الرئيس يبحث عن نصاب الثلثين , والبرلمان ينفي وجود تلاعب باعداد النواب الحاضرين.
جو عام= خلية الاعلام تكشف عن حصيلة الارادة الصلبة , وعمليات ميسان تستعرض نتائج فرض القانون.
جو عام = شح المياه وارتفاع اسعار البذور يهددان ارزاق الفلاحين , وتحذيرات من كارثة غذائية.
جو عام= خلية الاعلام تكشف عن حصيلة الارادة الصلبة , وعمليات ميسان تستعرض نتائج فرض القانون.