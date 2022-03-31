رئيسي: لن نربط حياة الشعب والاقتصاد بالاتفاق النووي والمفاوضات

وقال رئيسي في كلمة له خلال زيارته إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران، أنه "تتم متابعة مفاوضات الاتفاق النووي بقوة، ولم نغادر طاولة المفاوضات، واليوم يتم التعبير عن المواقف المبدئية لإيران ".

واضاف: "لكننا لن نربط حياة الشعب والاقتصاد بأي حال من الأحوال بالاتفاق النووي والمفاوضات".



واوضح رئيسي: "نحن نحب التواصل مع الجميع لكننا لا ننتظر أبدًا أن يأتي الآخرون ويحلوا مشكلة من مشكلاتنا، لقد أظهرنا الخبرة وتعلمنا من أسلافنا ألا نثق بالأجانب بأي شكل من الأشكال".

وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) في 11 آذار الجاري، فيما تشارك الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة في هذه المفاوضات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه منتصف عام 2018.

