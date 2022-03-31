بايدن 'يأمر' بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي

بغداد - ياسين صفوان - أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بسحب مليون برميل نفط يومياً من الاحتياطي.



وذكر البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس بايدن أمر بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر لخفض الأسعار".

وأضاف إن "بايدن سيدعو الكونجرس إلى تمرير خطته لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة البديلة عن النفط من أجل تقليل الاعتماد عليه".

وفور هذه الإعلان هبطت أسعار النفط بنسبة تتجاوز الـ 5%، وبلغ سعر البرميل من خام برنت 107.65 دولار