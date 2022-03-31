تعليق هام من رئاسة البرلمان بشأن اعمار مدينة الصدر - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الأخير (الزاملي) أجرى جولة تفقدية في عدد من قطاعات مدينة الصدر للاشراف على مراحل تطوير مشاريع البنى التحتية فيها".

وأوضح الزاملي بحسب البيان، أن "اجراءات القشط والتبليط لشارع كسرة وعطش بإتجاه منطقة الحميدية، والخطوات القائمة لفتح شارع من قطاع ٧٣ المغلق منذ أكثر من ٢٠ عام، من شأنها المساهمة في تخفيف الازدحامات بمدينة الصدر".



واطلع النائب الأول، على "الاستعدادات الجارية لانشاء متنزه في منطقة الحميدية"، مؤكدًا انه "سيعمل من موقعه وبالتعاون مع الجهات المعنية على توفير خدمات البنى التحتية للمدينة التي عانت من الاهمال والحرمان طيلة السنوات الماضية رغم ما قدمته من تضحيات من اجل العراق، وفق البيان".

وتعهد الزاملي، "للأهالي بأن مدينة الصدر لن تبقى مهملة الخدمات ، وسيكون اعمارها ضمن اولويات خطة الاصلاح الحالية".

