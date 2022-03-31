انت الان تتابع خبر مع المنحة.. الرافدين يعلن توزيع رواتب هذه الفئة - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان عن طريق ادوات الدفع الالكتروني.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري مع منحة غلاء المعيشة التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا".
وأوضح البيان، انه "بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".
وأوضح البيان، انه "بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".