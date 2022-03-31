مع المنحة.. الرافدين يعلن توزيع رواتب هذه الفئة - عاجل

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري مع منحة غلاء المعيشة التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا".

وأوضح البيان، انه "بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

