شمول المنطقة المحيطة لمندى الصابئة المندائيين بأعمال التطوير (صور)

وذكر بيان للامانة العامة ورد لـ الخليج 365، إن "امين بغداد استقبل الريش امه الشيخ ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة المندائيين ورئيس وعضو مجلس الشؤون في مكتبه اليوم وجرى خلال اللقاء استعراض مجموعة من الطلبات كان قد تقدم بها الضيوف.

واشار الى ان "امين بغداد اكد بأن الاهمية الدينية التي يمتلكها الموقع الرسمي للطائفة يجعلنا امام مسؤولية تلبية رغبات القائمين عليه والمتمثلة بتطوير المكان واضافة لمسات الجمال ليليق بالمناسبات الدينية والاجتماعية التي تعقد هناك فضلا عن اكساء الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية له".

واضاف البيان ان "امين بغداد وجه ملاكات دائرة المشاريع بأجراء الكشف على الموقع الرسمي لارض التعميد الخاصة بطائفة الصابئة المندائيين والكائنة على ضفاف دجلة قرب جزيرة الاعراس السياحية".

واوضح البيان، ان "امين بغداد بين ان اعمال الاكساء تاتي مواكبة لحملة الاكساء الكبرى التي اطلقتها امانة بغداد وقطعت فيها اشواطا كبيرة فضلا عن ان تطوير موقع الطائفة الرسمي واضافة لمسات الجمال فيه يتناغم مع حملتنا التي اطلقناها مؤخرا لتطوير ضاف النهر ليليق بمكانة دجلة الخير ونكون قد مضينا قدما بمشروعنا مشروع نهضة بغداد لصناعة الجمال في اطار رؤية فنية معمارية تنهض بالواقع وتواكب التطور الحاصل".

وعبّر امين بغداد وفق البيان، عن "بالغ سروره للدعوة التي وجهها له الشيخ ستار الحلو لزيارة المقر الرسمي للطائفة ووعد بتلبيتها في اقرب وقت".